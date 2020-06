Een Ierse politieman is overleden nadat hij met zijn eigen wapen was neergeschoten. De schietpartij vond plaats na een worsteling tussen de politieman en de dader in de plaats Castlerea.

Het incident vond woensdagavond laat plaats vlakbij het politiebureau. De politie hield een verdachte aan, meldden Ierse media. Hoe de worsteling ontstond is niet duidelijk.