Ierland wil meer dan vage Britse beloftes

Ierland heeft meer nodig dan vage beloftes van de Britten om een compromis te sluiten in de brexit-impasse. Dat zei de Ierse minister van Buitenlandse Zaken, Simon Coveney, tijdens een bezoek aan Parijs. Hij wil van de Britten onder meer concrete voorstellen horen hoe de zogenaamde backstop kan worden vervangen.

De backstop is een verzekering om een harde grens op het Ierse eiland te vermijden tot er een alternatief is gevonden. De Britse premier Boris Johnson wil af van dit vangnet, omdat de Britten daarmee volgens hem nog tijden aan de leiband van de Europese Unie zouden lopen, ook als de brexit een feit is.

Coveney daagde de Britten uit om met een realistisch alternatief te komen. „We kunnen niet iets opgeven, waarvan we weten dat het werkt, op basis van een belofte zonder enig idee hoe het gaat werken”, aldus de minister. Hij wees er ook op dat het vredesproces in Noord-Ierland fragiel is en moet worden beschermd.

Hij noemde de backstop eerder de enige haalbare oplossing voor de grenskwestie. Verder wees Coveney al eens op de beperkte tijd die er nog resteert tot aan de brexit om zaken anders te regelen.