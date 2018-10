Ierland wil af van verbod op godslastering

Een meerderheid in Ierland wil dat het verbod op godslastering uit de grondwet wordt geschrapt. Bij een referendum over het tekstgedeelte stemde bijna 65 procent van de Ieren voor het schrappen ervan. Daarnaast was ook de presidentverkiezing in het land. Michael Higgins is met zo'n 56 procent van de stemmen herkozen.

In het katholieke Ierland was „de publicatie of uiting van godslasterlijke, opruiende of aanstootgevende zaken” officieel strafbaar. Het verbod werd echter al lange tijd niet meer toegepast. Zo is nog nooit iemand ervoor veroordeeld, nadat het verbod in 1937 in de grondwet is vastgelegd.

Gelijktijdig met het referendum was de presidentverkiezing. Met ruim de helft van de stemmen mag de 77-jarige Higgins aan een tweede termijn beginnen. Achter hem eindigde de zakenman Peter Casey, met 23 procent van de stemmen. De functie van president is in Ierland grotendeels ceremonieel.