Ierland weet van geen zinnig Brits voorstel af

De Ierse regering weet niets af van een zinnig Brits voorstel om uit de brexitimpasse te geraken. Minister van Buitenlandse Zaken Simon Coveney zei dat er in de EU een groeiende frustratie heerst over het uitblijven van geloofwaardige voorstellen over de problemen waar 27 leden van de unie en Londen mee kampen.

Het voornaamste pijnpunt is een oplossing te vinden voor de status van het Britse deel van Ierland (Noord-Ierland) wanneer het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie stapt. Om politieke en historische redenen kan Noord-Ierland eigenlijk niet van de rest van het eiland worden gescheiden door bijvoorbeeld een EU-buitengrens met grenscontroles.

De Britten, vooral de Engelsen, hebben in 2016 gestemd voor het opzeggen van het EU-lidmaatschap. Daar zijn door premier Theresa May akkoorden met Brussel over gesloten, inclusief een tijdelijke regering voor Noord-Ierland (‘backstop’). Het Britse parlement is nooit akkoord gegaan en May’s opvolger, premier Boris Johnson, wil een heel andere regeling voor de Ierse kwestie. Anders verlaat zijn land volgens Johnson 31 oktober de EU zonder dat daar afspraken over zijn gemaakt.