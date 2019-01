Ierland vraagt om noodhulp bij no-dealbrexit

De republiek Ierland zal de Europese Unie om honderden miljoenen euro hulp vragen als de Britten de unie zonder duidelijke afspraken verlaten. De vrees dat het Verenigd Koninkrijk over drie maanden met een ‘no-dealbrexit’ vertrekt, is om verschillende redenen groot in Dublin.

Politiek ligt de verhouding tussen de republiek en het Britse deel van Ierland, Noord-Ierland, gevoelig en economisch is Groot-Brittannië een van de grootste handelspartners van Ierland. De minister van Landbouw, Michael Creed, heeft tegen de krant de Irish Independent gezegd dat hij grote verliezen vreest bij een chaotische brexit. Het gaat hier om ‘megageldbedragen’, zei Creed.

De export van Iers vlees gaat voor de helft naar Groot-Brittannië (en Noord-Ierland). De republiek voert ook een enorme hoeveelheid zuivel uit naar de Britten, zoals bijvoorbeeld 80.000 ton cheddar per jaar. En de Ierse vissers halen ongeveer een derde van hun vangst uit Britse wateren.