Ierland test op vliegvelden en overweegt meer reisbeperkingen

Ierland gaat steekproefsgewijs mensen op vliegvelden testen op het coronavirus. Daarnaast overweegt de Ierse regering maatregelen om „niet-essentiële” reizen van en naar het land verder te beperken. Aanleiding is de stijging van het aantal besmettingen, zowel in Ierland zelf als in andere landen. Minister van Volksgezondheid Stephen Donnelly zei dat in een radio-interview.

De Ierse regering raadt de bevolking al langer aan niet naar het buitenland te reizen voor vakantie. Ieren en bezoekers die het land binnenkomen, moeten uit voorzorg twee weken in zelf-quarantaine, tenzij ze uit een van de vijftien landen komen die op de „groene lijst” staan. Nederland en bijvoorbeeld Duitsland staan niet op die lijst, dus wie van hier naar Ierland gaat, moet zichzelf na aankomst twee weken afzonderen. Onder de landen die er wel op staan zijn Italië, Noorwegen, Slowakije, Malta en Griekenland.

Overigens ontraadt ook het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken reizen naar Ierland. Voor het land geldt code oranje: reis er alleen naartoe als dat noodzakelijk is.