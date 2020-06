Ierland stuurt verdachte in zaak dode Vietnamezen naar Engeland

Een Ierse rechtbank is vrijdag akkoord gegaan met de uitlevering van de Noord-Ier Ronan Hughes aan het Verenigd Koninkrijk. Hughes is daar aangeklaagd voor doodslag in verband met de dood van 39 Vietnamezen in een vrachtwagen in Engeland, vorig jaar.

Ook staan er nog immigratie-gerelateerde aanklachten tegen de 40-jarige Hughes. De Noord-Ierse vrachtwagenchauffeur Maurice Robinson bekende in maart schuld aan 39 aanklachten voor doodslag.

De slachtoffers, 31 mannen en jongens en 8 vrouwen, waren tussen de 15 en 44 jaar oud. Zij werden in oktober ontdekt in een container op de vrachtwagen die door Robinson werd bestuurd. Dat gebeurde op een industrieterrein in Grays, zo’n dertig kilometer ten oosten van Londen.

De Britse autoriteiten stellen dat Hughes de chauffeurs ronselde en de mensensmokkelritten organiseerde. De Ierse hoge rechter Paul Burns redeneerde dat de misdaden hebben plaatsgevonden in het Verenigd Koninkrijk en dat justitie daar bevoegd is om Hughes te vervolgen.

Justitie heeft Ierland om de uitlevering gevraagd van nog een Noord-Ier, Eamonn Harrison. Die gaat echter in beroep tegen zijn uitlevering. Harrison wordt ervan verdacht de oplegger te hebben geleverd waarin de slachtoffers werden aangetroffen.

Eind vorige maand hielden Belgische en Franse autoriteiten in totaal 26 personen aan in een gecoördineerde actie tegen de mensensmokkelbende die de dood van de Vietnamezen op zijn geweten zou hebben. Dat gebeurde in de regio Brussel en de regio Parijs.