Ierland: opvolger May krijgt geen betere deal

De Europese Unie zal een toekomstige Britse premier geen betere brexitdeal aanbieden. Dat zei de Ierse minister Simon Coveney (Buitenlandse Zaken) nadat bekend was geworden dat Theresa May het veld ruimt als leider van haar land.

Coveney rekent er niet op dat de opvolger van May een "betere of heel andere deal" aangeboden krijgt. "Het idee dat een nieuwe premier een hardere onderhandelaar is, het opneemt tegen de EU en een veel betere deal regelt voor Groot-Brittannië? Dat is niet hoe de EU in elkaar zit", zei Coveney tegen radiostation Newstalk.

De EU heeft steeds duidelijk gemaakt niet opnieuw te willen onderhandelen over de scheidingsovereenkomst die ze met May heeft gesloten. Dat heeft geleid tot een patstelling, omdat die brexitdeal herhaaldelijk is weggestemd door het Britse Lagerhuis.