Ierland onderzoekt route truck met 39 doden

De Ierse autoriteiten gaan onderzoeken welke route de vrachtwagen aflegde waarin woensdag 39 lichamen werden gevonden. Dat zei de Ierse premier Leo Varadkar tegenover het parlement.

De Britse politie vermoedt dat de truck via Bulgarije en Ierland naar Groot-Brittannië is gekomen. De doden zijn 38 volwassenen en een tiener, meldde de politie van het graafschap Essex.

Op een industrieterrein in de plaats Grays, ten oosten van Londen, werden woensdagochtend de doden gevonden in de oplegger van de truck. De vrachtwagen is vermoedelijk afkomstig uit Bulgarije en kwam zaterdag binnen via de haven van Holyhead in Wales. De 25-jarige bestuurder, een man uit Noord-Ierland, is opgepakt op verdenking van moord. „Het is duidelijk dat we meer informatie nodig hebben”, zei Varadkar. „Het is echt een vreselijke tragedie.”

Een politiecommandant spreekt van een tragisch incident. „We onderzoeken wat er precies aan de hand is. Ik verwacht dat dit proces lang gaat duren”, zei hij. Onduidelijk is nog waar de slachtoffers vandaan komen. „Maar de verdachte die we hebben gearresteerd blijft sowieso vastzitten zolang het onderzoek loopt.” Het industrieterrein is inmiddels afgesloten.

In juni 2000 werd Engeland ook opgeschrikt door een dergelijk incident. Toen werden 58 lichamen gevonden in een vrachtwagen in de havenstad Dover. Het ging om Chinese immigranten die omkwamen door koolmonoxidevergiftiging. Zij zaten meer dan achttien uur opgesloten. De bestuurder van de vrachtwagen, een Nederlander, werd in 2001 veroordeeld tot veertien jaar cel. Hij maakte deel uit van een Chinese smokkelbende. Ook andere betrokkenen werden uiteindelijk veroordeeld.

Het gebeurt vaker dat mensen in laadruimtes naar andere landen worden gesmokkeld, ook naar Nederland. Vorig jaar nog vond de politie achttien mensen in een container die was opgeslagen in de Rotterdamse haven. Vanuit de container werd een noodoproep naar 112 gedaan. Een persoon is toen naar het ziekenhuis gebracht. De aangetroffen personen waren vluchtelingen. Een 43-jarige Roemeen, de chauffeur van de vrachtwagen die de container vervoerde, werd aangehouden.