Ierland neemt extra maatregelen, maar gaat niet helemaal op slot

Ondanks aanbevelingen van de gezondheidsautoriteiten, gaat Ierland niet compleet op slot in de strijd tegen het coronavirus. De Ierse regering verwerpt het voorstel voor een totale lockdown uit vrees voor uiterst schadelijke gevolgen voor de economie. Maar de komende drie weken gaan in het hele land wel strengere maatregelen gelden, kondigde premier Martin aan. De overheid vraagt inwoners in hun eigen streek te blijven en zo min mogelijk andere mensen te ontmoeten.

Musea en andere culturele instellingen gaan dicht. In pubs met alleen maar drank en geen voedsel mag niemand meer zitten. Maar daar mogen nu wel maximaal vijftien klanten buiten staan, melden Ierse media. In de Ierse hoofdstad Dublin zijn dergelijke pubs gesloten en dat blijft zo.