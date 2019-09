Ierland: Grote kloof tussen EU en VK over deal

De Ierse minister van Buitenlandse Zaken en Handel, Simon Coveney, zei vrijdagochtend dat er nog steeds een „grote kloof” over een nieuwe brexitdeal tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie bestaat

Coveney zei tegen BBC dat „iedereen een dosis realiteit nodig heeft.” Hij reageerde op eerdere berichten dat er vooruitgang zou zijn geboekt in de gesprekken over een nieuwe deal. Volgens de minister bestaat er een kloof tussen wat de Britse regering als oplossingen aanbiedt en wat de steun van de Europese Unie kan krijgen

Europese Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker zei donderdag juist dat hij denkt dat het Verenigd Koninkrijk met een deal uit de EU kan vertrekken. Hij voorspelde in een interview met het Britse Sky News dat een no-deal-brexit „catastrofale gevolgen” zal hebben en zei er alles aan te doen om toch tot een akkoord te komen.

Juncker wilde niet zeggen of de kans op een deal groter is dan 50 procent. „Dat weet ik niet”, stelde de Luxemburger, die zei dat hij documenten heeft ontvangen met Britse conceptvoorstellen voor een nieuwe deal. Die heeft hij naar eigen zeggen nog niet gelezen.

Hij zei ook dat hij geen bezwaar zou hebben tegen een geloofwaardig alternatief voor de ”backstop”-regeling, die de komst van een harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland moet voorkomen. „Als alle doelen worden gehaald, hebben we de backstop niet meer nodig.”

Het Britse hooggerechtshof hield donderdag voor de derde en laatste dag een hoorzitting over de schorsing van het Lagerhuis. De schorsing is volgens de regering een normale procedure in de aanloop naar de troonrede op 14 oktober. Tegenstanders vinden echter dat premier Johnson zijn bevoegdheden misbruikt om het parlement op een zijspoor te zetten in de aanloop naar brexit. Het hooggerechtshof doet begin volgende week uitspraak.