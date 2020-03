Ierland gelast parades op St. Patrick’s Day af

St. Patrick’s Day, de nationale feestdag van Ierland, krijgt dit jaar een sober karakter om verspreiding van het coronavirus te beperken. De geliefde parades op 17 maart gaan niet door. De grootste, in hoofdstad Dublin, trekt doorgaans zo’n half miljoen bezoekers uit tal van landen.

Het moeilijke besluit is volgens onder meer The Irish Times maandag genomen tijdens een bijeenkomst van een nieuwe regeringscommissie die vorige week is gevormd naar aanleiding van de corona-uitbraak. In Ierland zijn tot dusver 21 besmettingsgevallen geregistreerd. Er zijn nog geen patiënten overleden.