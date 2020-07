Ierland en België remmen verdere versoepelingen af

België durft het niet aan om nu al een besluit te nemen over verdere versoepeling van de beperkende coronamaatregelen per 1 augustus. Het aantal besmettingen zit de laatste week opnieuw in de lift.

„Het reproductiegetal is boven 1, waardoor het virus aan kracht wint”, zei premier Sophie Wilmès woensdag na afloop van overleg in de Nationale Veiligheidsraad. „Dat is niet goed. De situatie mag zeker niet erger worden.”

De experts en politieke leiders komen over een week opnieuw bijeen om de ontwikkelingen te bekijken en een besluit te nemen. Vooral de evenementen- en cultuursector hadden gehoopt op goed nieuws over bijvoorbeeld hogere bezoekersaantallen.

Het aantal besmettingen stijgt weer sinds een aantal dagen. Woensdag werd bekend dat een 18-jarig meisje in Brussel is overleden aan de gevolgen van Covid-19. Het slachtoffer had al gezondheidsproblemen voor ze het virus kreeg. Het is de tweede jongere in België die is bezweken aan het virus. In maart overleed een 12-jarig meisje in Gent.

Ook de Ierse regering zette woensdag de rem op verdere versoepelingen van het coronabeleid. De autoriteiten stelden geplande versoepelingen met drie weken uit. Dat betekent dat café’s, nachtclubs en casino’s voorlopig de deuren niet mogen openen. Ook moeten de Ieren verplicht mondkapjes gaan dragen in winkels, berichtten Ierse media.

De Ierse regering wilde de maatregelen die verspreiding van het virus moesten voorkomen eigenlijk op 20 juli verder afbouwen. Dat moet nu op 10 augustus gaan gebeuren. Premier Micheál Martin zegt dat op de „pauzeknop” wordt gedrukt omdat het virus weer sneller om zich heen lijkt te grijpen. Hij stelt dat meerdere recente uitbraken zijn gelinkt aan huisfeesten.

Het is van „vitaal belang” dat de EU-lidstaten maatregelen blijven coördineren om het coronavirus in Europa onder controle te houden, stelde de Europese Commissie woensdag. De 27 landen moeten nationaal het aantal testen uitbreiden en de ontwikkeling en toepassing opvoeren van corona-apps die contacten vastleggen die een coronapatiënt recent heeft gehad.

„Met de lessen die we de afgelopen maanden hebben geleerd, moeten we nu vooruit plannen en improvisatie vermijden om nieuwe uitbraken van Covid-19 te voorkomen”, aldus vicevoorzitter Margaritis Schinas.

De commissie heeft woensdag regelgeving aangenomen die het mogelijk maakt dat corona-apps ook voor vakantiegangers in andere EU-landen werken. Een tiental lidstaten heeft volgens het dagelijks EU-bestuur al zo’n app om het spoor van besmettingen te kunnen volgen en elf lidstaten zijn ermee bezig.