Ieren willen verbod op godslastering schrappen

Ruim 71 procent van de Ieren wil dat het verbod op godslastering uit hun grondwet wordt geschrapt. Dat blijkt uit een exitpoll van de Ierse omroep RTÉ. Ruim een kwart van de Ieren wil dat het verbod op blasfemie gehandhaafd blijft.

De Rooms-Katholieke en Anglicaanse kerk noemden het grondwetsartikel eerder al „sterk gedateerd”. De wetsbepaling stamt uit 1855, de laatste veroordeling was in 1703. Volgens de wettekst is het verboden om „godslasterlijke, opruiende of onfatsoenlijke” taal te spreken of te publiceren.

Tot een paar jaar geleden wisten veel bewoners van het van oudsher streng katholieke land niet dat een verbod op godslastering in de grondwet was opgenomen. Het werd een onderwerp van discussie nadat een acteur en komiek in een tv-programma blasfemische uitspraken deed. Een kijker stapte daarop naar de politie. Die begon een onderzoek, maar ging niet over tot vervolging.

In Nederland was het tot 2014 wettelijk verboden om godsdienstige gevoelens te krenken. Vverschillende Nederlandse gemeenten hebben in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) nog steeds een vloekverbod opgenomen.

Het verbod is een restant uit de negentiende eeuw, toen voornamelijk gemeenten vaprotestants-christelijke signatuur besloten een verbod op vloeken in de APV op te nemen. Dit was een reactie op het uitblijven van nationale wetgeving over het strafbaar stellen van godslastering.