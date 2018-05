„Iedere week geweld tegen hulpverleners”

Vrijwel iedere week is er ergens op de wereld geweld tegen medische hulpverleners of een aanslag op medische voorzieningen. Dat blijkt uit een eigen inventarisatie van het Rode Kruis de afgelopen twee jaar.

Sinds mei 2016 zijn er 1200 geweldsincidenten of aanslagen geweest op gezondheidsinstellingen of hun personeel, in totaal in 16 landen. Dit is volgens het Rode Kruis in strijd met het humanitair oorlogsrecht. De hulporganisatie begint deze week met een nieuwe campagne genaamd Healthcare is hope, not a target.

De nieuwe campagne start precies twee jaar nadat de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties resolutie 2286 heeft aangenomen Deze resolutie veroordeelt de aanvallen op gezondheidszorg. Het Rode Kruis stelt dat na het tekenen van de resolutie er ook acties moeten volgen om dit geweld aan te pakken.

De campagne is ook voor alle mensen die hulp nodig hebben en de dupe zijn van dit geweld. Het ziekenhuis is vaak de laatste hoop voor zieke en gewonde mensen die in oorlog leven, het heeft grote gevolgen als de zorg wegvalt. Twee weken geleden overleed een medewerker van het Rode Kruis in Jemen. Hij werd doodgeschoten tijdens het uitvoeren van zijn werk.