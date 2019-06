Idlib maakt zich op voor nieuw geweld, ondanks bestand

Er is opnieuw een wapenstilstand gesloten in de Syrische provincie Idlib. Maar de vrees bestaat dat die slechts van korte duur zal zijn. Turkije kan zijn belofte om de rust te bewaren niet waar maken.

Turkije en Rusland bereikten september vorig jaar in Sotsji een overeenkomst over de situatie in de provincie Idlib, in het noordwesten van Syrië. Het was een akkoord dat vanaf het begin dreigde te mislukken, omdat Moskou en Ankara twee totaal verschillende visies hadden ten aanzien van Idlib. Rusland beoogde deze provincie weer onder de controle van het regime in Damascus te brengen. Turkije wilde dit juist met alle macht voorkomen.

Beide landen hadden elkaar echter nodig, omdat ze in een gedwongen huwelijk terecht waren gekomen. Rusland zag in de alliantie met Turkije een mogelijkheid om de NAVO te splijten, terwijl Turkije de samenwerking met Moskou wilde gebruiken om de Verenigde Staten onder druk te zetten. Het resulteerde vorig jaar in het akkoord van Sotsji, maar beide landen liepen op eieren en vertrouwden elkaar niet.

Met het akkoord van Sotsji werd een groot offensief van het Syrische leger in Idlib afgeblazen. Dat was steeds een vurige Turkse wens geweest. Officieel omdat Turkije een nieuwe vluchtelingenstroom uit Syrië vreesde. Maar in werkelijkheid wilde de Turkse president Erdogan voet aan de grond krijgen in noordelijk Syrië. Het Turkse leger heeft hier inmiddels overal militaire observatieposten opgericht en uit niets blijkt dat Turkije van plan zou zijn Syrië weer te verlaten.

Als tegenprestatie had Turkije zich echter in Sotsji tot allerlei voorwaarden verplicht die het land onmogelijk waar kon maken. Turkije had zich garant gesteld voor de wapenstilstand in Idlib en diende hier alle milities te ontwapenen. Rusland wist ondertussen dat dit allemaal een farce was, omdat Turkije deze strijdgroepen openlijk steunde en bewapende.

De grootste militie in Idlib is Hayat Tahrir al-Sham (HTS), die voortkomt uit al-Qaida. HTS startte begin dit jaar een groot offensief en veroverde een aanzienlijk deel van Idlib. Bovendien werd vanuit Idlib voortdurend de Russische militaire basis in Hmeimim beschoten. Dat bewees voor Moskou dat Turkije alle bepalingen van Sotsji aan zijn laars lapte. Met Russische luchtsteun begon het Syrische leger daarom op 28 april een grote militaire campagne in de provincie.

Merkwaardig was echter dat de Libanese Hezbollah en andere door Iran ondersteunde sjiitische milities zich afzijdig hielden. Dit was opvallend, omdat het Syrische leger na acht jaar oorlog niet over voldoende manschappen beschikt om de strijd in Idlib te winnen. In de provincie hebben zich zo’n 150.000 zwaar bewapende militieleden verzameld.

Een verklaring voor dit alles kon de afgelopen dagen worden gevonden in de Russische pers. Volgens Russische analisten was het de bedoeling om Turkije met dit offensief te dwingen zich alsnog aan de beloftes van ‘Sotsji’ te houden.

Er is nu opnieuw een staakt-het-vuren van kracht in Idlib. De Turkse belofte om in de provincie de ‘gematigde’ milities van de radicale jihadisten te scheiden, is echter alleen maar moeilijker geworden. Alle milities hebben namelijk de afgelopen weken samen met de wapenbroeders van al-Qaida gestreden tegen het Syrische leger.

De huidige wapenstilstand in Idlib zal daarom slechts van korte duur zijn.