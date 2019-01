De bestuurder van de vrachtwagen die vrijdagavond doorreed na het veroorzaken van een dodelijk ongeval bij een blokkade van gele hesjes aan de grens bij Eijsden, is geïdentificeerd. Dat heeft een woordvoerder van de Belgische politie gezegd.

Details over de identiteit van de vrachtwagenchauffeur zijn niet gegeven. De man is voortvluchtig. De politie in België en Nederland zijn op zoek naar hem. De man reed met een vrachtwagen met een Nederlands kenteken.