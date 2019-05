Identiteit messentrekker Kawasaki bekend

De Japanse autoriteiten hebben de identiteit vrijgegeven van de man die dinsdag met een mes wild om zich heen stak bij een bushalte. Het gaat om een 51-jarige man uit Kawasaki, de stad waar het incident plaatsvond. De verdachte is gearresteerd, maar overleed later aan zijn verwondingen. Hij stak zichzelf met een mes in zijn nek

Door het steekincident verloren twee mensen het leven, een elfjarig meisje en een 39-jarige man. Er raakten zestien schoolmeisjes en een vrouw gewond. Veel scholieren stonden te wachten op een schoolbus.

De politie deed woensdag een inval in de woning van de verdachte op zoek naar aanwijzingen voor zijn motief. Dat is namelijk nog steeds onduidelijk. De steekpartij heeft een schok onder de bevolking van Kawasaki veroorzaakt, aldus lokale media. Japan wordt gezien als een van de veiligste plaatsen op aarde en scholieren gaan vaak alleen over straat.

De Japanse premier Shinzo Abe verklaarde dat zijn kabinet ’‘kinderen koste wat het kost veilig zal houden’’.