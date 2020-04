Iconisch Brussels hotel wil ermee stoppen

Het iconische Hotel Metropole in het centrum van Brussel ziet het niet meer zitten. De situatie is hopeloos door de coronacrisis en de verliezen van de afgelopen jaren, aldus het enige vijfsterrenhotel in de Belgische hoofdstad dat niet tot een internationale hotelketen behoort. 129 medewerkers moeten op zoek naar een andere baan, naar het zich laat aanzien.

Het hotel uit 1895 aan het Brouckèreplein brengt naar eigen zeggen ‘luxe uit de belle époque’, maar heeft niet genoeg inkomsten. Het ziet ook geen zicht op verbetering.

De terroristische aanslagen in Brussel in 2016 en de aanleg van een voetgangerszone voor de hotelpoort maakten het de uitbaters de afgelopen jaren niet makkelijk. „Doordat het hotel gedurende enkele maanden niet toegankelijk was voor voertuigen en lange tijd geconfronteerd werd met een gat voor de deur en de geluidsoverlast van de omliggende bouwwerven, verloor het veel van zijn aantrekkingskracht, zowel voor particulieren (terras en hotel) als voor professionele organisatoren van evenementen.”

Het coronavirus lijkt de genadeklap te zijn voor het Metropole.