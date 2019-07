ICC richt blik op vervolging Rohingya

Aanklagers van het Internationale Strafhof (ICC) in Den Haag willen de vervolging onderzoeken van de islamitische Rohingya, een minderheid aan de noordwestkust van Myanmar. De hoofdaanklager van het internationale hof, Fatou Bensouda, heeft donderdag gezegd dat ze vermoede misdaden tegen menselijkheid wil onderzoeken die zouden zijn gepleegd tegen de Rohingya.

Het is nog niet bekend of de magistraten van het hof instemmen met haar verzoek een nieuw onderzoek te openen. Een juridisch probleem is dat Myanmar zich niet heeft aangesloten bij het ICC. Maar het buurland Bangladesh, waar 700.000 Rohingya naartoe gevlucht zijn, deed dat wel.

Het ICC is geen hof van de VN, maar een hof dat door een heleboel landen is opgericht en sinds halverwege 2002 actief is. Doel is onderzoek naar en berechting van misdaden zoals oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en volkerenmoord. Dat gebeurt in beginsel in ‘lidstaten’ waar de plaatselijke autoriteiten dat niet kunnen of nalaten. Het hof wordt bekritiseerd omdat het zich vrijwel uitsluitend met Afrikaanse landen bezighoudt en nog geen handvol beklaagden heeft veroordeeld. De VS doen, net als China en Rusland, niet met het ICC mee.