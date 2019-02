ICC laat Gbagbo naar België gaan

Het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag heeft Laurent Gbagbo onder voorwaarden op vrije voeten gesteld en naar België laten gaan. Dat heeft een woordvoerster dinsdagavond bevestigd. Gbagbo moet beschikbaar blijven voor justitie en terugkomen als de aanklagers beroep aantekenen.

De voormalig president van Ivoorkust werd vorige maand evenals zijn mede-gedaagde Charles Blé Goudé vrijgesproken van misdaden tegen de menselijkheid. De rechters achtten de beschuldigingen van wreedheden in 2010 onvoldoende onderbouwd en de bewijslast erg zwak.

België bood zaterdag aan Gbagbo, die zeven jaar vastzat in Den Haag, op te nemen omdat hij er familie heeft. Een terugkeer naar Ivoorkust lijkt geen optie doordat de ex-president, die in de periode 2000-2011 aan de macht was, daar een jaar geleden bij verstek werd veroordeeld tot 20 jaar cel wegens verduistering.