ICC keurt onderzoek naar Rohingya goed

Het Internationaal Strafhof (ICC) heeft groen licht gegeven voor een onderzoek naar misdrijven tegen de Rohingya-minderheid in Myanmar. Rechters van het hof in Den Haag oordeelden dat er voldoende grond is om aan te nemen dat mogelijk sprake was van systematisch en grootschalig geweld tegen die groep.

Hoofdaanklager Fatou Bensouda begon vorig jaar al een vooronderzoek naar het geweld tegen de Rohingya. Ze vroeg enkele maanden geleden om toestemming een volwaardig onderzoek te starten. De rechters hebben nu onder voorwaarden toestemming gegeven voor een onderzoek naar alle strafbare feiten, „waaronder eventuele toekomstige misdrijven” tegen de Rohingya.

Het internationale hof heeft in beginsel zeggenschap over misdrijven die zijn gepleegd op het grondgebied van een lidstaat. Myanmar heeft zich niet aangesloten bij het strafhof , maar buurland Bangladesh wel. En daar zijn vele honderdduizenden Rohingya naartoe gevlucht vanwege het geweld in hun thuisland. Zij leven daar in overvolle vluchtelingenkampen.

Het besluit van de rechters verhoogt de druk op Myanmar. Eerder deze week stapte Gambia naar het Internationaal Gerechtshof van de VN. Het land beschuldigt Myanmar van genocide op de Rohingya.