ICC: Ivoriaanse ex-president Gbagbo vrij man

Het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag heeft een verzoek van de aanklagers afgewezen om de Ivoriaanse ex-president Laurent Gbagbo nog langer vast te houden. Hij is daarmee, als alle formaliteiten rond zijn, weer vrij man.

Gbagbo werd in 2011 gevangengenomen en aan het ICC uitgeleverd. Dat heeft hem van misdaden tegen de menselijkheid beschuldigd en begon in 2016 een proces tegen hem.

Rechters van het ICC spraken hem dinsdag nog voor het einde van het proces vrij van misdaden tegen de menselijkheid. Ze deden uitspraak op verzoek van de advocaten van Gbagbo. De verdediging stelde dat er geen verweer nodig is voor totaal niet onderbouwde beschuldigingen. Ze vindt dat er in al die jaren geen enkel deugdelijk bewijs is geleverd dat Gbagbo iets met de misdaden te maken heeft, waar de aanklagers hem van beschuldigen. De rechters beaamden dat dinsdag.

Hoofdaanklaagster Fatou Bensouda wil tegen dat besluit in beroep gaan. Ze opperde woensdag dat er een nieuw proces tegen Gbagbo moet komen en daarom zou Gbagbo niet vrijgelaten mogen worden. Rechtbankvoorzitter Cuno Tarfusser wees dat resoluut af en zei dat de „buitengewoon zwakke bewijsvoering van de aanklagers” langere gevangenhouding niet rechtvaardigt. Kansen dat Bensouda met haar erg zwakke bewijs in hoger beroep zou slagen, acht Tarfusser erg klein.