ICAN: ban kernwapens om humanitaire reden

De organisatie die vrijdag de Nobelprijs voor de Vrede won, de Internationale Campagne voor de Afschaffing van Atoomwapens (ICAN), runt een klein stafbureau in Genève onder leiding van de 34-jarige Zweedse Beatrice Fihn. De organisatie omvat 460 vredesgroepen uit meer dan honderd landen, waaronder de Nederlandse organisatie PAX.

De groep werd tien jaar geleden opgericht om zich in te zetten voor een verdrag tegen kernwapens. Dit TPNW-verdrag werd in juli van dit jaar aangenomen bij de Verenigde Naties in New York, met 122 stemmen voor en één tegen (van Nederland), maar kernmogendheden als de Verenigde Staten, Rusland, China, Frankrijk en Groot-Brittannië bleven er buiten.

Nederland stemde tegen „vanwege de onverenigbaarheid met ons NAVO-lidmaatschap, een gebrek aan verifieerbaarheid, en het risico op aantasting van bestaande afspraken en standaarden”.

ICAN richt zich vooral op het humanitaire aspect van kernwapens. Die hebben een enorme vernietigingskracht, maken geen onderscheid en hebben grote gevolgen voor gezondheid en milieu, door de straling ook op lange termijn. De campagne werd in 2007 gelanceerd door de groep Internationale Artsen voor het Voorkomen van Kernoorlog (IPPNW), die in 1985 de Nobelprijs voor de Vrede won. De oprichters van ICAN lieten zich inspireren door de Internationale Campagne voor een Verbod op Landmijnen (ICBL).