IAEA: Iran houdt zich aan nucleaire deal

Iran houdt zich nog steeds aan de belangrijkste afspraken uit het atoomakkoord. Dat blijkt uit een vertrouwelijk kwartaalverslag van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA), dat is ingezien door persbureaus.

Het atoomakkoord tussen Iran en de grote mogendheden stamt uit 2015. Het belangrijkste doel was voorkomen dat Teheran een kernwapen zou ontwikkelen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft de afspraken inmiddels in de prullenbak gegooid en weer sancties opgelegd. De andere landen die het akkoord hebben ondertekend, zijn daar ontstemd over.

Hoewel het akkoord onder druk staat door het optreden van de Amerikaanse regering, ziet het IAEA nog steeds toe op de naleving van de deal. De organisatie concludeert dat Iran niet meer laag verrijkt uranium en zwaar water op voorraad heeft dan is toegestaan. Controleurs konden de benodigde inspecties uitvoeren om dat vast te stellen, zo blijkt uit het kwartaalverslag.