‘Huwelijksfraudeurs’ gepakt in Duitsland

Politiekorpsen in Duitsland en Portugal zijn in actie gekomen tegen een bende die grof geld zou hebben verdiend aan het regelen van schijnhuwelijken. Agenten vielen alleen in Berlijn al binnen in 41 woningen en andere panden, zei een woordvoerder van de federale politie.

De Duitse politie zette in totaal zo’n vierhonderd manschappen in. Zij doorzochten panden in meerdere steden, waaronder Frankfurt en Potsdam. De politie nam onder meer paspoorten, telefoons, computers en 300.000 euro in contant geld in beslag. Agenten arresteerden in de Duitse hoofdstad vermeende leiders van de groep: vier vrouwen en een man.

De bende zou in minstens zeventig gevallen schijnhuwelijken hebben geregeld, maar het kunnen er volgens de politie ook meer zijn. Nigeriaanse mannen hadden duizenden euro’s over voor zo’n verbintenis, die het mogelijk maakt naar de EU te komen. Een deel van het geld ging naar Portugese vrouwen.

De Portugese politie ondersteunde de actie van de Duitsers. Ook in het Zuid-Europese land zouden woningen zijn doorzocht.