Huwelijk Harry en Meghan geeft economie duw

Het koninklijke huwelijk tussen de Britse prins Harry en Meghan Markle kan de Britse economie tot een miljard pond (1,1 miljard euro) opleveren. ,We dachten eerst dat het de Britse economie ongeveer 500 miljoen pond zou opleveren, maar in januari hebben we dat gezien alle opwinding bijgesteld’’, meldt het adviesbureau Brand Finance.

De fabrikant van luxe cadeauartikelen Halcyon Days verwacht de omzet met 10 tot 15 procent te zien stijgen. „Er is een enorme kans om merchandise rond een evenement als dit uit te brengen”, zegt een woordvoerder. „Het is duidelijk dat belangrijke, vreugdevolle gebeurtenissen zoals dit het land veel goeds brengen, zowel voor het toerisme, hotels en restaurants als voor kleine bedrijven als het onze.”

Sinds de aankondiging van de verloving in november is er veel aandacht geweest voor de jongste zoon van prins Charles en zijn Amerikaanse verloofde.