De Amerikaanse regering wil Jon Huntsman als ambassadeur in Rusland. Het Witte Huis kondigde zijn officiële nominatie dinsdag (lokale tijd) aan. De Republikein Huntsman was eerder ambassadeur in China onder de vorige Amerikaanse president Barack Obama.

Dat de voormalige gouverneur van de staat Utah kandidaat was voor de post in Moskou was al langer bekend. Zijn officiële nominatie werd echter steeds uitgesteld in afwachting van goedkeuring uit Rusland, aldus Amerikaanse media.