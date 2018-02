Humanitair bestand Syrië lijkt te slagen

De door de Russische en Syrische leiders voorgestelde „humanitaire gevechtspauze” aan het front ten oosten van Damascus leek dinsdagmorgen te worden gerespecteerd. Overal in de door het Syrische leger belegerde streek Oost-Ghouta zwegen de wapens.

Dat meldden de waarnemers van het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten.

Het voorgestelde bestand zou meerdere dagen moeten gelden en dagelijks tot 14.00 uur moeten duren. Dat zou het mogelijk moeten maken om hulp te bieden aan de vele burgers in het sinds 2013 belegerde Oost-Ghouta.

Damascus lijdt mee in gruwelijke strijd rond Oost-Ghouta

Het Kremlin heeft aangekondigd ook gewonden en zieken te willen evacueren. De Syrische regering en de plaatselijke organisatie van het Rode Kruis werken mee. De Russische regering heeft de strijders ertoe opgeroepen routes voor de evacuatie te ontdoen van landmijnen.

Het is niet bekend of de strijdgroepen, die vooral uit soennitische extremisten bestaan, burgers laten gaan. Moskou en Damascus beschuldigen de strijders ervan burgers als menselijk schild te gebruiken en beelden van gewonde burgers te verspreiden om internationaal sympathie te werven. Ook zouden veel mensen door de strijders zijn gegijzeld.

De secretaris-generaal van de VN heeft de strijdende partijen in Syrië maandag eveneens ertoe opgeroepen een wapenstilstand in acht te nemen. „Oost-Ghouta kan niet wachten”, zei Antonio Guterres tegen de Mensenrechtenraad van de VN. De VN-Veiligheidsraad nam zaterdag al een resolutie aan voor een staakt-het-vuren van dertig dagen in Syrië.

Het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten stelde dat er in een week tijd zeker 522 doden zijn gevallen in Oost-Ghouta. Regeringstroepen belegeren die rebellenenclave al jaren. De opstandelingen in het gebied zouden op hun beurt hoofdstad Damascus bestoken. Daardoor vielen er de afgelopen dagen zeker 36 doden, zei een regeringsfunctionaris.