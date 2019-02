Hulpzending bereikt Venezuela via Brazilië

De Venezolaanse oppositieleider Juan Guaidó meldt dat de eerste vrachtwagen met humanitaire hulp Venezuela is binnengekomen via de grens met Brazilië, ondanks het bevel van president Nicolas Maduro om de grens gesloten te houden. Dat meldt Guaidó op Twitter.

„Aandacht voor Venezuela: We kondigen officieel aan dat de eerste zending humanitaire hulp onze grens met Brazilië is binnengekomen. Dit is een geweldige prestatie, Venezuela!”, aldus Guaido.

Een getuige zei tegen persbureau Reuters dat de vrachtwagen op Venezolaanse bodem was, maar nog niet de douane is gepasseerd.