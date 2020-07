Hulpverleners op Place de la Concorde geëerd op feestdag

Frankrijk heeft de nationale feestdag gevierd met een ceremonie op de Place de la Concorde in Parijs. Daarbij werden speciaal beroepsgroepen die zich inzetten voor de strijd tegen het coronavirus geëerd. De traditionele grote militaire parade op de Champs-Elysées is dit jaar voor het eerst sinds 1944 vanwege het virus geschrapt. Daarvoor in de plaats kwam een sobere plechtigheid met relatief weinig militair vertoon.

De deelnemers aan de plechtigheid droegen over het algemeen geen mondkapjes, maar hielden wel afstand van elkaar. President Macron deed wel een kapje voor de mond toen hij aan het slot afscheid nam van genodigde bestrijders van het virus, inclusief artsen, verplegers, leraren, brandweerlieden en politieagenten.

Het plein werd voor de gelegenheid Plein van de Eendracht genoemd en er was geen publiek rond de ceremonie. Maandag heeft de regering van Macron 8 miljard euro extra opzij gezet voor de gezondheidszorg. Dat is ook bestemd voor loonsverhogingen in de sector. Er zijn in Frankrijk veel protestacties van verplegend personeel dat klaagt over slechte arbeidsomstandigheden en lage lonen.

Dinsdagmiddag licht Macron zijn plannen voor de wederopbouw van de economie toe in een rechtstreeks uitgezonden vraaggesprek met journalisten.