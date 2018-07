Hulptroepen uit EU arriveren in Griekenland

De eerste hulpverleners uit andere EU-lidstaten zijn dinsdagavond aangekomen in Griekenland. Het gaat om 64 mensen uit Cyprus, zei een woordvoerster van de Europese Commissie.

De Griekse autoriteiten hebben vanwege de natuurbranden bij Athene een beroep gedaan op op het civiele beschermingsprogramma van de EU. Meerdere landen hebben steun toegezegd, waaronder Spanje, Bulgarije, Italië, Kroatië en Portugal. Zij toonden zich bereid onder meer blusvliegtuigen en medische personeel te sturen.

De natuurbranden in Griekenland hebben tot dusver aan zeker 74 mensen het leven gekost. EU-president Donald Tusk twitterde eerder diep bedroefd te zijn. „Europa zal naast onze Griekse vrienden staan in deze moeilijke tijden. Hulp is onderweg uit verschillende EU-landen.”