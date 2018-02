„Hulporganisaties wisten 10 jaar van misbruik”

Hulporganisaties, waaronder Oxfam, werden tien jaar geleden al gewaarschuwd dat kinderen seksueel werden misbruikt op Haïti. Kinderen van nog geen zeven jaar kregen voedsel en andere hulpmiddelen in ruil voor seks, meldt de Britse krant The Independent uit een rapport van Save the Children.

Het rapport uit 2007 meldt grootschalig misbruik tijdens 23 hulp-, vredes- en veiligheidsoperaties in Haïti, Ivoorkust en het toenmalige zuidelijk Sudan. Het zou gaan om ,,elke vorm van seksueel kindermisbruik dat voorstelbaar is’’, waaronder verkrachting, prostitutie, pornografie, seksuele slavernij en mensenhandel.

De kinderen deden geen aangifte, omdat ze niet wisten waar ze heen konden of omdat ze de autoriteiten wantrouwden.

Het rapport is van drie jaar voor de incidenten in Haïti waardoor Oxfam nu in opspraak is geraakt. Medewerkers van de hulporganisatie zouden na de aardbeving in 2011 jonge prostituees hebben ingehuurd.

