Hulporganisaties roepen op tot een snelle evacuatie van Moria

Nadat verschillende branden het vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos grotendeels hebben verwoest, roepen hulporganisaties op tot een snelle evacuatie van de migranten.

"De mensen moeten onmiddellijk worden geëvacueerd", eiste Michael Buschheuer, oprichter van Sea-Eye en bestuurslid van de hulporganisatie Space-Eye. Ook de hulporganisatie Medico International riep op tot een snelle evacuatie van de migranten. De EU moet nu handelen, stellen zij.

"We waarschuwen al maanden voor een corona-uitbraak in het kamp", zei Raid Al Obeed uit Syrië, die volgens Medico International ook verantwoordelijk was voor coronapreventie in het kamp. "We zijn erin geslaagd het virus lange tijd weg te houden." Sinds vorige week deden zich echter steeds meer gevallen van coronabesmettingen voor, zodat het kamp in quarantaine is geplaatst.

Het vluchtelingenkamp is jarenlang overvol geweest. Volgens het Griekse ministerie van Migratie verbleven er ongeveer 12.600 vluchtelingen en migranten, met een capaciteit van slechts 2800 plaatsen.