Hulpkonvooi Oost-Ghouta trekt zich terug

Een konvooi met hulpgoederen is uit veiligheidsoverwegingen vertrokken uit de stad Douma in Oost-Ghouta. „Ze hebben zoveel uitgeladen als mogelijk was onder de omstandigheden ter plekke”, zei een woordvoerster van het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC).

Het bezoek van de hulpverleners ging gepaard met artilleriebeschietingen op de stad. „Het team is veilig, maar vanwege de veiligheidssituatie is besloten voorlopig terug te keren”, zei de woordvoerster. Het konvooi bestond uit meer dan veertig vrachtwagens en vervoerde hulpgoederen voor ruim 27.000 mensen in de belegerde enclave.

Een bron zei tegen persbureau Reuters dat tien vrachtwagens onaangebroken bleven. De hulpgoederen in vier andere trucks zouden gedeeltelijk zijn uitgeladen. De wagens zouden inmiddels weer onderweg zijn naar hoofdstad Damascus.