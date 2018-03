Hulpkonvooi Oost-Ghouta geheel uitgeladen

Een konvooi hulpgoederen is vrijdag in de belegerde streek van Oost-Ghouta vlak bij de Syrische hoofdstad Damascus geweest. Alle goederen zijn uitgeladen. Dit heeft het Rode Kruis vrijdag bekendgemaakt.

De dertien vrachtauto’s zijn inmiddels weer teruggekeerd uit Douma, de grootste plaats in de al jaren omsingelde streek.

Oost-Ghouta was ooit het oostelijk deel van een vruchtbaar landbouwgebied dat het nabijgelegen Damascus ‘voedde’. Sinds de jaren tachtig is deze groene zone meer en meer bezaaid met woonwijken of voorsteden. Volgens sommige schattingen zijn er nog 400.000 mensen in de veelal verwoeste plaatsen die in handen zijn van jihadistische groepen en die sinds 2013 worden belegerd.

Half februari startte het Syrische leger het offensief tegen Oost-Ghouta. Tot dusver zijn bij de vijandelijkheden, die worden aangemerkt als de zwaarste aanvallen van het Syrische leger sinds het uitbreken van de burgeroorlog zo’n zeven jaar geleden, zeker duizend doden gevallen, meldde de organisatie Artsen zonder Grenzen deze week. Er raakten in het geweld meer dan 4800 mensen gewond. Het regeringsleger van president Assad zegt dat de regio wordt beheerst door rebellen.

Ondanks dat er officieel elke dag een periode van enkele uren zonder geweld is, gaan de aanvallen gewoon door. Daarom is het voor hulpkonvooien, met medicijnen en voedsel, moeilijk de bevolking in het gebied te bereiken.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) meldde vrijdag dat in de eerste twee maanden van dit jaar 67 keer medische centra en gezondheidsmedewerkers zijn aangevallen in Syrië. Dat is net zoveel als de helft van het aantal aanvallen op medische voorzieningen in heel 2017. Elke aanval op medici is „onacceptabel”, aldus een woordvoerder van de WHO. Van de 39 aanvallen die in februari werden uitgevoerd op medische centra, ambulances en pakhuizen, werden er 28 uitgevoerd in de rebellenenclave Oost-Ghouta.