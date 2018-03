Hulpkonvooi Oost-Ghouta geheel uitgeladen

Een konvooi hulpgoederen is vrijdag in de belegerde streek van Oost-Ghouta vlak bij de Syrische hoofdstad Damascus geweest en alle goederen zijn uitgeladen. Dit heeft het Rode Kruis bekendgemaakt. De dertien vrachtauto’s zijn inmiddels weer teruggekeerd uit Douma, de grootste plaats in de al jaren omsingelde streek.

Oost-Ghouta was ooit het oostelijk deel van een vruchtbaar landbouwgebied dat het nabijgelegen Damascus ‘voedde’. Sinds de jaren tachtig is deze groene zone meer en meer bezaaid met woonwijken of voorsteden. Volgens sommige schattingen zijn er nog 400.000 mensen in de veelal verwoeste plaatsen die in handen zijn van jihadistische groepen en sinds 2013 worden belegerd.