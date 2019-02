Hulphond Sully Bush heeft „nieuwe baan”

Sully, de hulphond van de onlangs overleden voormalig-president van de Verenigde Staten George H.W. Bush heeft een nieuwe baan. Door een poot op te houden, nam de hond de eed af om te dienen bij het Walter Reed National Military Medical Center, dat gehandicapte veteranen helpt.

Sully H.W. Bush werd beroemd als de hulphond van de 41e president van de Verenigde Staten in de laatste fase van diens leven. Bush senior overleed in november 2018. Tijdens de laatste eer aan de voormalig-president lag Sully trouw naast de kist waarin Bush lag opgebaard.

In zijn nieuwe functie zal de labrador fysieke en mentale ondersteuning geven en plezier bieden aan de gewonde veteranen, hun families en de staf, waarbij hij de gevoelens van stress zal wegnemen en positieve gevoelens zal versterken, meldt het medisch centrum. „Sully zal doorgaan met het verspreiden van liefde in het Walter Reed Ziekenhuis. Hij was een geliefde metgezel toen mijn ‘Gampy’ hem het meeste nodig had”, meldde kleindochter Jenna Bush Hager op Twitter.