Hulpgoederen in haven Jemen in vlammen op

Een grote brand heeft in de Jemenitische havenstad Hodeida meerdere loodsen vernietigd waarin hulpgoederen lagen opgeslagen. Volgens ooggetuigen gingen onder meer pakhuizen van het Wereldvoedselprogramma in vlammen op.

„De brand vernietigde enorme hoeveelheden brandstof en humanitaire hulp- en levensmiddelen”, bevestigt een medewerker van de VN-organisatie. In de loodsen zouden onder meer matrassen opgeslagen zijn geweest die bestemd waren voor mensen die door de oorlog ontheemd zijn geraakt. Volgens het Wereldvoedselprogramma wordt de oorzaak van de brand onderzocht.

De havenplaats is in handen van Houthi-rebellen die strijden tegen een door Saudi-Arabië geleide coalitie van landen. Hodeida ligt aan de Rode Zee en is een belangrijke invoerhaven voor humanitaire goederen. Zo’n driekwart van bevolking in Jemen heeft volgens de VN humanitaire hulp nodig.