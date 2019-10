Huiszoekingen om bedreiging Duitse moskeeën

De Duitse politie is woensdagochtend in vier deelstaten bezig met huiszoekingen in verband met extreemrechtse dreigbrieven naar moskeeën, partijhoofdkwartieren, media en andere instellingen. In de brieven die in juli door heel Duitsland waren verstuurd, werd onder meer gedreigd met bomaanslagen.

Volgens de procureur-generaal van München en de Beierse staatspolitie worden ‘objecten’ onderzocht in Beieren, Baden-Württemberg, Thüringen en Saksen-Anhalt.

De dreigbrieven werden ondertekend door de extreemrechtse groepen Volksfront, Combat 18 of Blood and Honour. Ongeveer 120 agenten zijn betrokken bij de huiszoekingen.