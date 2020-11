Huiszoekingen in Duitsland in verband met aanslag Wenen

De Duitse politie doet in verschillende plaatsen huiszoekingen vanwege het mogelijke verband van vier personen met de aanslag in Wenen. Volgens de politie wordt er gezocht in Onsnabrück, Kassel en in de buurt van Hamburg.

„Er is geen vermoeden dat de verdachten direct betrokken bij de aanslag, maar we hebben aanwijzingen dat de mensen bij wie we zoeken banden hebben met de aanslagpleger,” zei een woordvoerder van de politie.

De dader, een 20-jarige geradicaliseerde moslim, schoot maandagavond vier personen dood en verwondde meer dan twintig anderen in hartje Wenen. Hij werd gedood door de politie. De aanslag was het werk van één persoon en werd geclaimd door terreurbeweging Islamitische Staat (IS).

In Oostenrijk zijn vijftien mensen gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de aanslag of banden met de terrorist. In Zwitserland zitten ook twee mensen op dezelfde verdenking vast.