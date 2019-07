Huiszoekingen bij Duitse rechts-extremisten

De Duitse politie heeft dinsdag meerdere huiszoekingen gedaan in een actie tegen een rechts-extremistische organisatie. Zes leden van deze ‘Wolfsbrigade’ worden verdacht van het oprichten van een knokploeg. Er zijn geen mensen opgepakt.

De huiszoekingen werden gedaan, omdat de leden mogelijk wapens hebben. Er is veel bewijsmateriaal in beslag genomen, maar of dat ook wapens zijn, zegt de politie niet.

De politie viel verscheidene gebouwen binnen in de vier deelstaten Saksen-Anhalt, Hessen, Nedersaksen en Noord-Rijnland-Westfalen .