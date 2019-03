Huiszoeking bij zus schutter Nieuw-Zeeland

De Australische politie heeft twee huiszoekingen gedaan naar aanleiding van de aanslag op twee moskeeën in het Nieuw-Zeelandse Christchurch. Onder meer het huis van de zus van de 28-jarige Brenton Tarrant is doorzocht. De doorzochte woningen staan in Sandy Beach en Lawrence in New South Wales.

De familie van Tarrant verleende de politie waar nodig assistentie. Eerder lieten de grootmoeder en oom van de schutter al weten geschokt te zijn. Tarrant komt uit de Australische plaats Grafton.

„Het voornaamste doel is de Nieuw-Zeelandse politie helpen bij hun onderzoek”, laat de Australische politie weten. „We kunnen de gemeenschap verzekeren dat de huiszoekingen niet plaatsvinden vanwege een mogelijke dreiging.”