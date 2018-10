Huiszoeking bij linkse Franse leider

Bij de linkse Franse partijleider Jean-Luc Mélenchon is dinsdag huiszoeking gedaan. De oprichter en voorman van La France insoumise (LFI - Opstandig Frankrijk) reageerde via sociale media woedend op de acht agenten in zijn woning. Hij zei dat er ook bij andere mensen van de LFI huiszoekingen zijn gedaan. Het is volgens Mélenchon een politieke manoeuvre van de regering.

De huiszoekingen zijn volgens Franse media gedaan voor twee onderzoeken; een naar oneigenlijk of frauduleus gebruik van geld bestemd voor europarlementariërs, de tweede naar onregelmatigheden in de financiering van de verkiezingscampagne van LFI.

In de eerste ronde van de presidentsverkiezingen vorig jaar kreeg de links-radicaal Mélenchon bijna een vijfde van de kiezers (19,6 procent) achter zich. Dat was veel meer dan de voormalige voorhoede van links in Frankrijk, de Parti Socialiste (PS). De presidentskandidaat van de PS, Benoît Hamon, kreeg slechts 6,3 procent.