Huisbaas Antwerpen ontkent gasprobleem

De huisbaas van het ontplofte pand in Antwerpen zegt dat alles in het huis, ook de gasvoorziening, in orde was. Hij stelt tegen omroep VRT de afgelopen dagen ook geen melding te hebben gekregen van een gasgeur in het pand aan de Paardenmarkt.

Het Openbaar Ministerie liet weten dat er aanwijzingen zijn voor een gasontploffing. „Maar daarover bestaat nog geen volledige zekerheid.” Een branddeskundige is inmiddels begonnen met het onderzoek naar de oorzaak van de explosie waardoor maandagavond drie gebouwen instortten en twee mensen overleden.

„Dit is een catastrofe”, reageerde huisbaas Hamdi Chalghmi vanuit Egypte tegen de VRT. Een bewoner en voorbijgangers roken naar eigen zeggen al maandagochtend een gasgeur, en dat zou niet voor het eerst zijn geweest. Volgens de bewoners was de eigenaar op de hoogte van het probleem, maar kwam hij niet in actie.