Huisarrest Turkse journalist Alpay voorbij

Een Turkse rechter heeft besloten om het huisarrest van journalist Sahin Alpay op te heffen. Twee andere journalisten die eveneens werkzaam waren voor de inmiddels niet meer bestaande krant Zaman worden vrijgelaten, meldt staatspersbureau Anadolu.

Alpay zat vast op verdenking van betrokkenheid bij de mislukte staatsgreep in juli 2016. In maart mocht hij van de rechter de gevangenis verlaten, maar mocht vervolgens zijn huis niet uit. Ook die straf is nu van de baan.

De hechtenis van Alpay werd door Europa sterk veroordeeld. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens eiste eerder al dat de journalist werd vrijgelaten en sprak van een ‘onwettige gevangenschap’.