Huisarrest Colombiaanse ex-president Uribe opgeheven

De voormalige Colombiaanse president Álvaro Uribe zit niet meer in huisarrest. Een rechter in het Zuid-Amerikaanse land maakte een einde aan de maatregel die Uribe twee maanden geleden was opgelegd omdat hij wordt verdacht van fraude en van het manipuleren van een getuige.

Nu het huisarrest is ingetrokken, gaat het proces tegen de voormalige president verder, melden lokale media.

Uribe was president van Colombia tussen 2002 en 2010 en hij zit momenteel in de senaat. Hij geldt als de mentor van president Ivan Duque, die hem openlijk steunde tijdens diens huisarrest.

De aanklachten tegen de rechtse Uribe vloeien voort uit diens vete met een linkse senator. Het was voor het eerst in Colombia dat een oud-president op bevel van de rechter werd vastgezet. De tweede dag van zijn huisarrest bleek hij besmet met corona, maar hij had geen klachten.