Huisarrest Amerikaanse dominee in Turkije

De Amerikaanse predikant Andrew Brunson, die in Turkije terechtstaat op verdenking van terrorisme, is onder huisarrest geplaatst na meer dan anderhalf jaar detentie. Dat heeft CNN Türk woensdag gemeld. Vorige week bepaalde de rechter nog, na het verhaal van Brunson te hebben aangehoord, dat deze in de gevangenis moest blijven.

Dominee Brunson (50), afkomstig uit North Carolina, woont al al meer dan twintig jaar in Turkije. Hij is de voorganger van een kleine protestantse kerk in Izmir. Brunson is onder meer aangeklaagd wegens betrokkenheid bij de mislukte staatsgreep in de zomer van 2016. President Tayyip Erdogan houdt de islamitische geestelijke Fethullah Gülen, die in de VS verblijft, verantwoordelijk voor de poging hem ten val te brengen.