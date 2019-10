Huis VS stemt over afzettingsprocedure Trump

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden stemt donderdag formeel over een afzettingsprocedure tegen president Donald Trump. Dat heeft de Democratische voorzitster Nancy Pelosi maandag aangekondigd in een brief aan het Huis.

De Republikeinen willen al langere tijd dat er formeel wordt gestemd over het onderzoek. De Democraten doen dat dus donderdag om het onderzoek te „bevestigen” en reageren zo op de aanhoudende kritiek van de Republikeinen.

„We nemen deze stap om elke twijfel weg te nemen over de vraag of Trump en zijn team documenten mogen achterhouden, getuigenverklaringen kunnen voorkomen en dagvaardingen kunnen negeren” stelt Pelosi in de brief. „Niemand staat boven de wet.”

De Democratische meerderheid in het Huis van Afgevaardigden besloot eind vorige maand tot een onderzoek naar een afzettingsprocedure tegen Trump omdat die de Oekraïense president Volodimir Zelenski in juli in een telefoongesprek vroeg een onderzoek in te stellen naar zijn politieke rivaal Joe Biden en diens zoon.

Het Witte Huis liet weten iedere medewerking aan het „ongegronde en onwettelijke” impeachment-onderzoek te weigeren en doet het af als „een heksenjacht”.