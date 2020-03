‘Huis VS stelt comité in voor toezicht op coronasteunpakket’

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden zal een comité instellen om toezicht te houden op de besteding van het coronasteunpakket van 2200 miljard dollar dat de economie moet ondersteunen. Dat zei Huis-voorzitter Nancy Pelosi vrijdag (lokale tijd) tegen MSNBC.

„Het Congres zal toezicht houden en we zullen ons panel laten benoemen door het Huis om ervoor te zorgen dat we weten waar die fondsen worden uitgegeven”, zei Pelosi.

Pelosi reageerde op een verklaring van president Donald Trump. Trump ondertekende de wet voor het steunpakket vrijdag, maar stelde een paar uur later dat hij het niet eens is met een wetsonderdeel dat regelt dat een inspecteur-generaal inzicht krijgt in uitgaven uit het fonds en bepaalde informatie daarover direct kan rapporteren aan het Congres.

Trump zei in de verklaring dat hij dat niet zonder zijn goedkeuring zal laten gebeuren. De inspecteur moet volgens de president eerst zijn toestemming krijgen voordat die verslag uitbrengt aan het Congres.